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Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камер

Спорт
15 июня, 11:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

На каждом матче турнира будут работать два видеосудьи и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда

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Видеоассистенты судьи работают на матче молодежного чемпионата мира 2017 года в Южной Корее

Видеоассистенты судьи работают на матче молодежного чемпионата мира 2017 года в Южной Корее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подразумевает, что ассистенты главного судьи смогут посмотреть повтор спорного момента с 30 различных камер. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

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Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который стартует в России 17 июня.

"Максимальное количество камер, используемых на Кубке конфедераций, будет доходить до 30. И видеосудьи будут иметь доступ ко всем из них", - отметил Холсмюллер.

"На каждом матче будут работать два видеосудьи и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда. Что касается времени, то не имеет значения, сколько его может потребоваться. Главное - правильный конечный результат", - сказал глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

Как работает система

В ходе эксперимента с системой видеоассистента судьи рассматриваются четыре игровые ситуации: голы, решения о пенальти, решения о красной карточке, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

Пересмотр инициируется арбитром и/или VAR. Сначала арбитр сообщает VAR, либо VAR указывает арбитру на необходимость пересмотра решения/ситуации. Затем VAR анализирует видеозапись и сообщает арбитру по специальной связи о ее содержании, после чего арбитр принимает решение пересмотреть видеозапись за пределами поля, прежде чем вынести соответствующее решение, или выносит соответствующее решение.

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