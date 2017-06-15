Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камер

Видеоассистенты судьи работают на матче молодежного чемпионата мира 2017 года в Южной Корее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подразумевает, что ассистенты главного судьи смогут посмотреть повтор спорного момента с 30 различных камер. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который стартует в России 17 июня.

"Максимальное количество камер, используемых на Кубке конфедераций, будет доходить до 30. И видеосудьи будут иметь доступ ко всем из них", - отметил Холсмюллер.

"На каждом матче будут работать два видеосудьи и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда. Что касается времени, то не имеет значения, сколько его может потребоваться. Главное - правильный конечный результат", - сказал глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

Как работает система

В ходе эксперимента с системой видеоассистента судьи рассматриваются четыре игровые ситуации: голы, решения о пенальти, решения о красной карточке, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

Пересмотр инициируется арбитром и/или VAR. Сначала арбитр сообщает VAR, либо VAR указывает арбитру на необходимость пересмотра решения/ситуации. Затем VAR анализирует видеозапись и сообщает арбитру по специальной связи о ее содержании, после чего арбитр принимает решение пересмотреть видеозапись за пределами поля, прежде чем вынести соответствующее решение, или выносит соответствующее решение.