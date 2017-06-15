Команды смогут проводить четвертую замену в дополнительное время на Кубке конфедераций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. На Кубке конфедераций по футболу в России команды получат возможность проводить четвертую замену в дополнительное время. Об этом на брифинге, посвященном системе видеопомощи арбитрам, сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.
"На турнире мы проведем тестирование системы видеопомощи арбитрам, а также возможности проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций - идеальная возможность для таких экспериментов", - сказал ван Бастен.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.