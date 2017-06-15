Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команды смогут проводить четвертую замену в дополнительное время на Кубке конфедераций

Спорт
15 июня, 12:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Также на турнире будет проведено тестирование системы видеопомощи арбитрам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. На Кубке конфедераций по футболу в России команды получат возможность проводить четвертую замену в дополнительное время. Об этом на брифинге, посвященном системе видеопомощи арбитрам, сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.

"На турнире мы проведем тестирование системы видеопомощи арбитрам, а также возможности проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций - идеальная возможность для таких экспериментов", - сказал ван Бастен.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
6
Скончался Алексей Баталов
7
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама