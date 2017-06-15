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Перед российскими боксерами сохраняется задача завоевать пять золотых медалей ЧЕ

Спорт
15 июня, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году

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© Андрей Голованов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу по-прежнему стоят высокие задачи на чемпионате Европы, несмотря на ситуацию с недопуском на Украину Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

"Это хороший знак, в любом случае его бы допустили (Гаджимагомедова). АИБА была в шоке, европейская ассоциация была в шоке, чуть-чуть помучили ребят. Команда еще сильнее будет биться за победу. Сегодня уже стартуют соревнования, и, как мы с ребятами в шутку договорились, если они не привезут золото, то поедут его добывать", - сказал Кремлев.

Перед российскими боксерами была поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое общекомандное место на чемпионате Европы.

Европейское первенство пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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