Перед российскими боксерами сохраняется задача завоевать пять золотых медалей ЧЕ

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу по-прежнему стоят высокие задачи на чемпионате Европы, несмотря на ситуацию с недопуском на Украину Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.
"Это хороший знак, в любом случае его бы допустили (Гаджимагомедова). АИБА была в шоке, европейская ассоциация была в шоке, чуть-чуть помучили ребят. Команда еще сильнее будет биться за победу. Сегодня уже стартуют соревнования, и, как мы с ребятами в шутку договорились, если они не привезут золото, то поедут его добывать", - сказал Кремлев.
Перед российскими боксерами была поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое общекомандное место на чемпионате Европы.
Европейское первенство пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.