Смольников: футболист Головин обладает всеми навыками, чтобы заиграть в Европе

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин имеет все качества, чтобы в будущем играть в сильном европейском клубе. Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Игорь Смольников.
"Александр - один из лучших игроков нашей команды. Я считаю, что у него есть все качества, чтобы в будущем заиграть в сильном европейском клубе. Надеюсь, что на Кубке конфедераций он покажет свои лучшие качества", - сказал Смольников.
Смольников считает, что сборная России хорошо подготовилась к Кубку Конфедераций. "Мы прошли хорошую подготовку, но об ее плодах можно будет говорить только смотря на официальные игры. Мы провели две контрольные игры на неплохом уровне, настроение у всех игроков отличное, все хотят показать себя на домашнем турнире. Такой большой турнир бывает у футболистов один раз в жизни, лично я жду от него побольше позитивных эмоций и побед", - сказал он.
Смольников отметил, что не слышал шуток от партнеров по команде относительно поля на стадионе "Санкт-Петербург". "Конечно, мне будет очень приятно сыграть матч открытия турнира в Санкт-Петербурге. Что касается поля, я ни разу не слышал от партнеров по команде шуток на эту тему. Газон на арене поменяли, надеюсь, что он будет хорошим", - подчеркнул Смольников.
"Что я думаю по поводу мексиканского нападающего Хавьера Эрнандеса и португальца Криштиану Роналду, против которых мне предстоит сыграть? Чичарито (прозвище Эрнандеса) - хороший игрок, а Криштиану - лучший из лучших", - добавил защитник сборной России.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.