Эрмитажный кот Ахилл сделает первое предсказание на Кубке конфедераций 17 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белый кот Государственного Эрмитажа Ахилл сделает первое предсказание по играм Кубка конфедераций по футболу 17 июня, в день матча открытия турнира Россия - Новая Зеландия. Об этом рассказала на пресс-конференции старший научный сотрудник Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

"Первое предсказание будет сделано в 10:00 часов 17 июня. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выбрал местом проведения процедуры Висячий сад Малого Эрмитажа", - рассказала она. Процедура будет проходить в присутствии журналистов и транслироваться в соцсетях. Перед котом поставят две миски с флагами сборных-участниц предстоящего матча. Животное приблизится к ним по специальному подиуму и выберет одну из них. Точность предсказания можно будет оценить в тот же день по результатам матча.

Выбор кота-предсказателя, по словам Халтунен, занял около полутора месяцев. На Ахилла выбор пал потому, что "он проявил способность к выбору, анализу, странному необычному проведению". Еще одна особенность кота состоит в том, что он глухой. Но в данном случае этот изъян послужит даже на пользу, потому что животное будет меньше волноваться из-за посторонних звуков, и это повышает его стрессоустойчивость.

Глухота не мешает Ахиллу ввести полноценную жизнь в подвалах Государственного Эрмитажа - он охотится и дерется с сородичами. "Кот боевой, вы видите, что у него сейчас немного подбит глаз в боях, мы решили, что это подходит для футбола", - отметила Халтунен.

Как отметил на пресс-конференции нападающий "Зенита" Александр Кержаков, белый кот будет на Кубке настоящим живым символом Санкт-Петербурга и красоты города.

По окончании работы на Кубке конфедераций Ахилл может обрести собственный дом и переехать из дворца к новому владельцу. В период Кубка будут приниматься заявки на пристройство Ахилла.

Коты, охраняющие музей

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.

Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.