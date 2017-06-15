Тарасов: сборная России по футболу довольна тем, как провела два контрольных матча

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты сборной России остались довольны своей игрой в двух товарищеских матчах. Об этом журналистам рассказал полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов.
"Команда провела хороший тренировочный сбор и готова к старту Кубка конфедераций, все ребята ждут начала и ставят перед собой только самые высокие цели, - сказал Тарасов. - Все довольны тем, как команда провела два контрольных матча (победа над венграми - 3:0 и ничья с чилийцами - 1:1). Что для меня значит Кубок конфедераций? Это прежде всего турнир, который нужно выиграть".
"Если честно, я не думал о том, что команда чувствует себя дискомфортно, когда на тренировку приходят зрители. Не вижу в этом никакой проблемы. Думаю, что болельщикам интересно и приятно понаблюдать за тем, как национальная команда готовится к ответственным матчам. Что касается команды Новой Зеландии, с которой нам предстоит сыграть первый матч, пока мы ее не разбирали. Я не интересовался соперником, видел несколько сюжетов по новостям и не более того", - добавил Тарасов.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.