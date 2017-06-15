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Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя

Спорт
15 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Предварительно врачи ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Гога Шаматава попал в реанимацию в день, когда должен был провести поединок против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Об этом ТАСС сообщил промоутер Алексей Яценко.

"Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке, - сказал он. - Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы. Предварительно врачи ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии".

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection. Россиянин должен был провести очередной поединок 15 июня в Краснодаре.

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