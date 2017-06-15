Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского "Зенита" и бывший футболист сборной России Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Также звания посла города на международном турнире удостоился президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.
Кержаков является воспитанником академии "Зенита" и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард - лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 - за сборную России (рекорд).
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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