Колобков: сборной России по футболу по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России способна показать хороший футбол на Кубке конфедераций и выйти в полуфинал турнира. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
"Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно, ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. Что касается спортивной составляющей, то я ожидаю очень хорошей игры от всех сборных, в том числе от сборной России. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм - сборная стремится к победам", - сказал Колобков.
"Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира", - добавил он.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе Б выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.