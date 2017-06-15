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Кержаков: сборная России по футболу не является фаворитом Кубка конфедераций

Спорт
15 июня, 13:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Форвард "Зенита" считает, что задача национальной команды на турнире - выход из группы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России не является фаворитом стартующего 17 июня Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

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"На Кубке конфедераций наша задача - выйти из группы. На матче с командой Новой Зеландией мы ждем победы. Не в обиду новозеландцам, у нас будет два более серьезных соперника - сборные Португалии и Мексики. В этих играх пойдет речь о борьбе за выход из группы", - сказал Кержаков.

"Что касается шансов сборной России на турнире, я думаю, дополнительным фактором будет то, что турнир проходит у нас дома, и болельщики, я уверен, станут 12-м игроком для нашей сборной, - продолжил Кержаков. - Как бы это грустно не звучало, но фаворитом сборная России сейчас не считается. Но, я думаю, тот уровень самоотдачи, который сборная показывает в последних матчах, и поддержка болельщиков помогут нашим футболистам достичь хороших результатов и преподнести сюрприз", - сказал футболист.

Кержаков является воспитанником академии "Зенита" и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард - лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 - за сборную России (рекорд).

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