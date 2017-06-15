Кержаков: сборная России по футболу не является фаворитом Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России не является фаворитом стартующего 17 июня Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

В четверг Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу 2018 года.

"На Кубке конфедераций наша задача - выйти из группы. На матче с командой Новой Зеландией мы ждем победы. Не в обиду новозеландцам, у нас будет два более серьезных соперника - сборные Португалии и Мексики. В этих играх пойдет речь о борьбе за выход из группы", - сказал Кержаков.

"Что касается шансов сборной России на турнире, я думаю, дополнительным фактором будет то, что турнир проходит у нас дома, и болельщики, я уверен, станут 12-м игроком для нашей сборной, - продолжил Кержаков. - Как бы это грустно не звучало, но фаворитом сборная России сейчас не считается. Но, я думаю, тот уровень самоотдачи, который сборная показывает в последних матчах, и поддержка болельщиков помогут нашим футболистам достичь хороших результатов и преподнести сюрприз", - сказал футболист.

Кержаков является воспитанником академии "Зенита" и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард - лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 - за сборную России (рекорд).