Колобков: вопрос с приглашением спортсменов-иностранцев на Спартакиады решается

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопрос с приглашением иностранных спортсменов к участию в Спартакиадах находится в проработке. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.
В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин поручил обеспечить в России проведение Спартакиад с участием иностранных спортсменов.
"Сейчас мы прорабатываем вопрос проведения таких мероприятий, может быть, вопрос приглашения иностранных спортсменов будет касается финального этапа Спартакиад, - сказал Колобков. - Сейчас это обсуждается. Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин уже подписал поручение, в том числе касающееся развитие спартакиадного движения и соревнований".