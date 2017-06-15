Колобков: вопрос с приглашением спортсменов-иностранцев на Спартакиады решается

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопрос с приглашением иностранных спортсменов к участию в Спартакиадах находится в проработке. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин поручил обеспечить в России проведение Спартакиад с участием иностранных спортсменов.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос проведения таких мероприятий, может быть, вопрос приглашения иностранных спортсменов будет касается финального этапа Спартакиад, - сказал Колобков. - Сейчас это обсуждается. Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин уже подписал поручение, в том числе касающееся развитие спартакиадного движения и соревнований".