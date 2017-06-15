Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи для участия в Кубке конфедераций

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футболисты и тренерский штаб сборной Германии прибыли в Сочи для участия в Кубке конфедераций по футболу.
В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков.
Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году - заняла третье место.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.
Сочи примет четыре встречи турнира, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Фишт", вместимость которого составляет около 47 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.