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Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи для участия в Кубке конфедераций

Спорт
15 июня, 13:39 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в турнире

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Футболисты сборной Германии

Футболисты сборной Германии

© EPA/ARMANDO BABANI

СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футболисты и тренерский штаб сборной Германии прибыли в Сочи для участия в Кубке конфедераций по футболу.

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Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболу

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков.

Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году - заняла третье место.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.

Сочи примет четыре встречи турнира, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Фишт", вместимость которого составляет около 47 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

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