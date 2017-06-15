Москвички Ладная и Минаева выиграли соревнования по синхронному плаванию на Спартакиаде

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Представительницы Москвы Ксения Ладная и Елизавета Минаева стали победительницами в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.
Минаева и Ладная получили за свое выступление 175,1437 балла. Второе место заняли представительницы Московской области Кристина Аверина и Екатерина Сбродова (172,2770). Третьими стали петербургские спортсменки Евгения Гасилова и Анастасия Савельева (167,5347).
"Подготовка было тяжелая, долгая: ежедневно тренировались с утра до ночи - 12 часов, - рассказала Ладная. - Наш дуэт существует меньше года: сначала было тяжело, неуютно, мы не ладили. Сейчас уже привыкли друг к другу, стало легче работать над программами. За это время мы выиграли первенство Москвы и России, Спартакиада - наша третья совместная победа".
В индивидуальных соревнованиях победу одержала представительница Санкт-Петербурга Антонина Базлова (82,000). Второй стала Минаева (81,634), третье место заняла Ладная (80,920).
Соревнования по синхронному плаванию проходят в Ростове- на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.