В Сочи заработал городской штаб по обеспечению приема гостей Кубка конфедераций

СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Городской штаб по проведению мероприятий Кубка конфедераций по футболу заработал в Сочи. В зоне внимания властей курорта: сфера услуг и торговля, размещение гостей, транспортное обслуживание болельщиков и взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению безопасности, сообщил в четверг заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

"Мы подготовили 73 основных гостевых маршрута и надеемся, что гости турнира оценят чистоту и уют этих улиц, скверов, парков и набережных. Все они находятся под особым контролем, мы ждем болельщиков, и к их приезду тщательно готовились. Вся городская инфраструктура готова к комфортному приему гостей", - сказал Рыков.

По словам представителя мэрии, при подготовке к приему участников и зрителей Кубка конфедераций власти Сочи постарались учесть опыт приема иностранных гостей во время Олимпийских игр 2014 года. На маршрутах гостеприимства в дни турнира будут работать 132 банковских офиса, установлены 1073 банкомата и 13155 pos-терминалов. "Тратить деньги в Сочи будет удобно, любыми платежными системами можно будет воспользоваться, в том числе и иностранным гостям", - отметил вице-мэр курорта.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города, все коммунальные предприятия и городские службы, ответственные за поддержание санитарного порядка на улицах и дорогах общего пользования, переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Дорога к стадиону

Как заверил заместитель мэра Сочи, у болельщиков не будет проблем с проездом к месту проведения матчей. Узнать о работе транспорте можно на информационных стойках, установленных в аэропорту, а также на железнодорожных вокзалах города. На остановках общественного транспорта размещены схемы движения специальных бесплатных автобусов для обладателей билетов на матчи.

"В целом в период проведения Кубка конфедераций на спортивных маршрутах будут задействованы 254 автобуса, включая 100 автобусных шаттлов", - отметил Рыков.

В мэрии напомнили, что проезд частного автотранспорта к стадиону "Фишт" будет ограничен, также будут закрыты все парковки Олимпийского парка.

Добраться в парк можно будет только на общественном транспорте. Количество электропоездов "Ласточка" и рейсовых автобусов в дни турнира будет увеличено.

В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи.

Готовы прийти на помощь

На городских улицах Сочи уже сейчас можно встретить волонтеров Кубка конфедераций. Они готовы помочь составить маршрут проезда к стадиону "Фишт", посоветуют гостю экскурсию по интересам. "Среди городских волонтеров можно встретить говорящих на армянском, грузинском, эстонском, турецком и даже японском языках. Городскими волонтерами будут представители из Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и Калининграда", - рассказал заместитель главы Сочи.

В случае необходимости готовы прийти на помощь и медики Сочи. В больницах создан резервный запас лекарственных средств и донорской крови. Всего в медицинском обеспечении матчей Кубка в Сочи задействовано 780 медицинских работников семи медицинских организаций.

Места в отелях и ресторанах хватит всем

Ранее ТАСС сообщал, что в дни Кубка конфедераций в Сочи готовы ежедневно принимать до 200 тысяч туристов. Накормить их готовы в 307 объектах общественного питания, рассчитанных на 28590 посадочных мест. Сочинские повара, готовя футбольное меню, упор сделали на блюда кубанской кухни. В более чем 130 кафе и ресторанах курорта можно будет следить за трансляциями матчей.

Охрана общественного порядка

К охране общественного порядка на маршрутах гостеприимства в Сочи привлечено более 1,5 тысячи сотрудников полиции. За происходящим в городе непрерывно следят сотрудники ситуационного центра, на мониторы которого в круглосуточном режиме передается информация с 3478 камер видеонаблюдения. Из них 1527 установлены на улицах, 30 - на тренировочной площадке у стадиона, более 600 - в Олимпийском парке, 1300 - на стадионе "Фишт".

В помощь сочинской полиции приданы дополнительные наряды казаков, которые будут патрулировать улицы и места скопления футбольных фанатов.

Куда обращаться

По всем возникающим вопросам в мэрии Сочи болельщикам рекомендуют обращаться по телефону городского штаба: 8-938-527-20-17. Звонки здесь принимают ежедневно с 09:00 мск до 18:00 мск. За день до матча штаб будет работать с 09:00 до 22:00, в день матча до полуночи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Сочи, Москве, Санкт-Петребурге и Казани. На стадионе "Фишт" 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня мексиканцы сыграют с новозеландцами, 25 июня - команды Германии и Камеруна. 29 июня в Сочи пройдет один из полуфиналов.