Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинец Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ассистентами нового главного тренера Роберто Манчини также стали Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Игорь Симутенков. Тренерами по физической подготовке стали Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренерами вратарей - Михаил Бирюков и Томислав Рогич. К работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
Тимощук в 2007-2009, 2013-2015 годах играл за "Зенит", с которым дважды становился чемпионом России (2007, 2015), обладателем Суперкубка России (2008), обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008). Также выступал за немецкую "Баварию" (2009-2013), в составе которой стал победителем Лиги чемпионов, дважды - чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, за сборную Украины провел 144 матча (рекорд команды).
Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два сезона.