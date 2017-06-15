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Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита"

Спорт
15 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ассистентами нового главного тренера Роберто Манчини также стали Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Игорь Симутенков

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Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук

© Анна Мейер/ФК "Зенит"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинец Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ассистентами нового главного тренера Роберто Манчини также стали Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Игорь Симутенков. Тренерами по физической подготовке стали Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренерами вратарей - Михаил Бирюков и Томислав Рогич. К работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

Тимощук в 2007-2009, 2013-2015 годах играл за "Зенит", с которым дважды становился чемпионом России (2007, 2015), обладателем Суперкубка России (2008), обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008). Также выступал за немецкую "Баварию" (2009-2013), в составе которой стал победителем Лиги чемпионов, дважды - чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, за сборную Украины провел 144 матча (рекорд команды).

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два сезона.

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