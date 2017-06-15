Сборная Австралии по футболу прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Австралии прилетели в Москву для участия в Кубке конфедераций. Самолет с австралийской делегацией приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент ТАСС с места события.

Затем футболисты сборной Австралии отправятся в Сочи, где проведут матч первого тура группы B с командой Германии.

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4.

Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году - четвертое.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии (19 июня, Сочи), Камеруна (22 июня, Санкт-Петербург), Чили (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.