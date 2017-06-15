Тренер синхронисток Москвы: на Спартакиаде созданы все условия, чтобы совершать подвиги

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. На восьмой летней Спартакиаде учащихся России созданы хорошие условия для спортсменов. Такое мнение высказала тренер сборной Москвы по синхронному плаванию Дарья Александрова, слова которой приводит пресс- служба соревнований.

"Все проходит замечательно, сделано на очень хорошем уровне, - сказала Александрова. - Девочки довольны, живем в замечательных условиях. Нам предоставили шикарный бассейн. Созданы все условия для того, чтобы совершать подвиги".

Александрова рассказала о выступлении на Спартакиаде своих воспитанниц Ксении Ладной и Елизаветы Минаевой, которые выиграли соревнования в дуэтах, а также стали призерами индивидуальных соревнований. "Из-за того, что девочки впервые работают вместе, у них еще нет достаточной слаженности, - заметила тренер. - Но они проявили себя достойно и заслуженно заняли первое место. Безусловно, помарки есть, для себя уже сейчас определила ошибки, учтем их в постановке следующей программы".

Соревнования по синхронному плаванию проходят в Ростове- на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.