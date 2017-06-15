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Меркушкин: строительство отелей в Саранске к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Спорт
15 июня, 14:37 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 15, июня. /ТАСС

В Мордовии ведется строительство жилищно-гостиничного комплекса "Тавла", который будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года

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ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Работы по строительству гостиниц, которые возводятся в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года, идут в соотвествии с графиком, ряд объектов будет сдан осенью 2017 года. Об этом ТАСС сообщил министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин, комментируя готовность Саранска к проведению мирового первенства.

"Мы строим только те объекты, которые будут востребованы по окончании чемпионата. Это две новые гостиницы Mercure 4* на 115 номеров, готовность ее составляет за год до чемпионата более 85%, и Sheraton 5*, отель будет введен в эксплуатацию в III квартале 2017 года, работы идут в соотвествии с графиком", - сказал он, подчеркнув, что строительство гостиниц выходит на "финишную прямую".

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В Мордовии ведется строительство жилищно-гостиничного комплекса "Тавла", который будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. По словам Меркушкина, комплекс "Тавла" состоит из нескольких высотных зданий, которые в период чемпионата мира будут эксплуатироваться как две гостиницы в 16 этажей уровня 4* и две гостиницы в 14 этажей уровня 3*. "После проведения чемпионата мира это будут квартиры, в том числе отданные под социальные программы Республики Мордовия, в том числе новое жилье в этом комплексе получат многодетные семьи Мордовии", - пояснил Меркушкин.

Он также подчеркнул, что преображается и сам Саранск, в ожидании гостей летом 2018 года столица Мордовии строит современный и удобный аэропорт, ведется модернизация дорожной сети.

"Идет большая работа по совершенствованию общественного транспорта Саранска. Буквально на днях были доставлены в город 30 новых низкопольных троллейбусов, до этого город закупил 50 автобусов. К чемпионату мира по футболу будет обновлен парк машин скорой помощи, произведен капитальный ремонт нескольких городских больниц", - пояснил собеседник агентства.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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