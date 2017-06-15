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Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и Джикию

Спорт
15 июня, 14:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Встреча сборных России и Новой Зеландии станет первой на Кубке конфедераций

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Федор Смолов (справа)

Федор Смолов (справа)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник сборной Новой Зеландии по футболу Марко Рохас выделил в составе российской команды защитника "Спартака" Георгия Джикию и нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы видели товарищеские матчи сборной России. Я бы выделил в ее составе нападающего Смолова и защитника Джикию. Мы рады, что сыграем в матче открытия. Играть против хозяев турнира - это всегда нечто особенное", - сказал Рохас.

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Встреча сборных России и Новой Зеландии станет первой на Кубке конфедераций. Игра пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" 17 июня. "Наша задача в игре со сборной России - не проиграть, набрать очки", - добавил футболист.

Сборная Новой Зеландии занимает самое низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди участников предстоящего турнира (95-е). Рохас подчеркнул, что выйти из группы будет трудно. "Мы знаем, что из группы будет сложно выйти, мы трезво оцениваем свои шансы. Мало кто ждет успешного выступления от нас, но нам нравится такая роль", - заявил полузащитник.

"Я бы не хотел много говорить о нашей тактике до начала турнира. Но мы точно будем много двигаться и прессинговать соперника на его половине поля", - отметил футболист.

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

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