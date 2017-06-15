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Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностью

Спорт
15 июня, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей

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Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три хоккеиста московского "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностью по зарплате. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор профсоюза Игорь Терешин.

5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей.

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"Уже три игрока "Динамо" обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, так и те, у кого действующие соглашения. Все они переживают за получение денежных средств, - сказал Терешин. - Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке".

ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", о чем ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации. "С самого начала образования лиги и становления профсоюза общаемся с лигой о создании страхового фонда. И если подобные случаи происходят, должна быть такая компенсация зарплат игроков, являющихся членами профсоюза. Все это на стадии обсуждения", - отметил Терешин.

Проблема с погашением задолженности связана с раздвоением хоккейного клуба "Динамо", считает исполнительный директор. "Мы общались с руководством ОХК "Динамо", игроками. Как нам известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема в раздвоении структуры", - сказал он.

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