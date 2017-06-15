Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявки на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций по футболу подали жители свыше 1700 населенных пунктов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми и Уфы.

"Большая часть болельщиков уже получила паспорта, - рассказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. - Это можно сделать как в центрах выдачи в городах - организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала "Почта России".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Чтобы попасть на матч турнира, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика (Fan ID). Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право посещения игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.