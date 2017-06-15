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Новый сезон чемпионата Крыма по футболу стартует 19 августа

Спорт
15 июня, 15:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Чемпионат Крыма по футболу сезона-2017/18 стартует 19 августа. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Третий чемпионат стартует 19 августа, и я думаю, что он будет более профессиональным, потому что каждая из команд четко понимает свои задачи по участию как в премьер- лиге, так и в Кубке нашего футбольного союза. Первые два чемпионата показали, над чем надо было работать", - сообщил он.

Ветоха также сообщил, что в ближайшие дни президенты клубов премьер-лиги КФС, обсудят организационные вопросы. Это касается проведения сборов, двухсторонних матчей.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый сезон завершился победой клуба "ТСК-Таврия", второй - "Севастополя".

В новом сезоне место выбывшего из премьер-лиги клуба "КФУ Бахчисарай" занял ялтинский "Кызылташ".

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