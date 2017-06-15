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Макглинчи надеется, что новозеландцы сплотятся для поддержки сборной на Кубке конфедераций

Спорт
15 июня, 15:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Жители Новой Зеландии должны сплотиться, чтобы поддержать свою национальную команду во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом журналистам заявил новозеландский полузащитник Майкл Макглинчи.

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Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

"Турнир пользуется популярностью в Новой Зеландии, мы чувствуем интерес с родины. Надеемся, что нация объединится, чтобы поддержать нас. Мы сделаем все, чтобы люди в Новой Зеландии гордились нами", - сказал он.

Встреча сборных России и Новой Зеландии станет первой на Кубке конфедераций. Игра пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" 17 июня.

"Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России, это очень сильная команда. Я бы выделил Федора Смолова, ему мы уделим особое внимание. Что касается стадиона в Петербурге, то у нас пока не было возможности побывать на нем, но со стороны арена выглядит потрясающе", - отметил футболист.

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