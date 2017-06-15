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Путин уверен, что спортивные сооружения ЧМ-2018 будут использоваться для развития спорта

Спорт
15 июня, 15:19 дата обновления: 15 июня, 15:57 UTC+3

По словам президента РФ, стадионы точно должны использоваться как спортивные объекты

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Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что стадионы и другие объекты, строящиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться для развития спорта в стране. Об этом Путин заявил во время "Прямой линии".

"Практически все здания, сооружения, построенные к Олимпийским играм в Сочи, используются эффективно, тоже самое касается и Казани, где прошла Универсиада-2013. В этом плане мы добились лучших результатов, чем где бы то ни было. Стадионы точно должны использоваться как спортивные объекты. Уверены, что они будут использоваться для развития спорта, для детских занятий", - сказал Путин.

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Отвечая на вопрос жителя Калининграда про стадион, Путин отметил, что строительство арены идет по графику. "Я уверен, что объект в Калининграде будет построен в срок. Первоначально показалось, что предъявленный ценник слишком завышен, но понятно, что руководство Калининграда и Калининградской области хотело не только отстроить стадион, но и всю прилегающую территорию, целый микрорайон. В конечном итоге договорились о ценах на стадион, строительство проходит в графике", - сказал глава государства.

"Стадион строится, чтобы люди спортом занимались, чтобы болельщики приходили. Я надеюсь, что мы никогда не допустим ситуации, при которой стадионы превращаются в вещевые рынки. Наоборот, в Москве все возвращается на круги своя, спортивные сооружения используются по прямому назначению", - добавил он.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

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ЧМ-2018 по футболу "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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