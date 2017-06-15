Путин уверен, что спортивные сооружения ЧМ-2018 будут использоваться для развития спорта

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Прокуратура в ХМАО начала проверку после обращения жителей о расселении из вагон-городковЭкономика и бизнес 15 июня, 16:15
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что стадионы и другие объекты, строящиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться для развития спорта в стране. Об этом Путин заявил во время "Прямой линии".
"Практически все здания, сооружения, построенные к Олимпийским играм в Сочи, используются эффективно, тоже самое касается и Казани, где прошла Универсиада-2013. В этом плане мы добились лучших результатов, чем где бы то ни было. Стадионы точно должны использоваться как спортивные объекты. Уверены, что они будут использоваться для развития спорта, для детских занятий", - сказал Путин.
Отвечая на вопрос жителя Калининграда про стадион, Путин отметил, что строительство арены идет по графику. "Я уверен, что объект в Калининграде будет построен в срок. Первоначально показалось, что предъявленный ценник слишком завышен, но понятно, что руководство Калининграда и Калининградской области хотело не только отстроить стадион, но и всю прилегающую территорию, целый микрорайон. В конечном итоге договорились о ценах на стадион, строительство проходит в графике", - сказал глава государства.
"Стадион строится, чтобы люди спортом занимались, чтобы болельщики приходили. Я надеюсь, что мы никогда не допустим ситуации, при которой стадионы превращаются в вещевые рынки. Наоборот, в Москве все возвращается на круги своя, спортивные сооружения используются по прямому назначению", - добавил он.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн