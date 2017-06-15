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Шляхтин: финансовые проблемы ВФЛА постепенно решаются

Спорт
15 июня, 15:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

В начале этого года ВФЛА сократила аппарат организации из-за финансовых трудностей, из пяти отделов три были сокращены

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно преодолевает финансовые затруднения. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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"Финансовые проблемы ВФЛА мы постепенно решаем, этот процесс идет, - сказал Шляхтин. - Я надеюсь, что все будет хорошо, мы работаем. Сложности есть, но мы их преодолеваем. Потихоньку находим инвесторов".

В начале этого года ВФЛА сократила аппарат организации из-за финансовых трудностей, из пяти отделов три были сокращены.

С ноябре 2015 года организация отстранена от членства в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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