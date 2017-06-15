Шляхтин: финансовые проблемы ВФЛА постепенно решаются

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно преодолевает финансовые затруднения. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
"Финансовые проблемы ВФЛА мы постепенно решаем, этот процесс идет, - сказал Шляхтин. - Я надеюсь, что все будет хорошо, мы работаем. Сложности есть, но мы их преодолеваем. Потихоньку находим инвесторов".
В начале этого года ВФЛА сократила аппарат организации из-за финансовых трудностей, из пяти отделов три были сокращены.
С ноябре 2015 года организация отстранена от членства в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.