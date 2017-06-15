FINA важно, чтобы Суперфинал Мировой лиги по водному поло в Рузе прошел на высоком уровне

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международной федерации плавания (FINA) очень важно, чтобы СуперFINAл мужской Мировой лиги по водному поло в подмосковной Рузе прошел на высоком организационном уровне. Такое мнение журналистам высказал президент FINA Хулио Маглионе.

Турнир начнется 20 июня.

"Это соревнование очень важно для нас, ведь вскоре чемпионат мира в Будапеште, поэтому хотелось бы провести турнир на достойном уровне и показать наилучшие результаты. Очень рад, что соревнования пройдут в московском регионе, это великолепное место для развития спорта. Уверен, что эти соревнования сыграют свою роль для популяризации водного поло во всем мире", - заявил Маглионе.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что организаторы сделают акцент на безопасности и комфорте делегаций. "Приоритетом для нас являются комфорт и безопасность проведения данного мероприятия, и я готов заверить, что СуперFINAл будет проведен на высоком уровне, у нас есть уверенность в этом. На стадии завершения подготовка Дворца водных видов спорта - чаша, пресс-центр, ванны для тренировок и так далее. Будет зрелищная церемония открытия, будет также и культурная программа, которая покажет наследие Москвы и всей России", - заявил он.

По словам Терюшкова, билеты на турнир будут бесплатными, и организаторы ожидают порядка трех тысяч человек.

Матчи пройдут во Дворце водных видов спорта Рузы. Помимо сборной России, в турнире примут участие сборные Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии. FINAл соревнований пройдет 25 июня.