Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FINA важно, чтобы Суперфинал Мировой лиги по водному поло в Рузе прошел на высоком уровне

Спорт
15 июня, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что организаторы сделают акцент на безопасности и комфорте делегаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хулио Маглионе

Хулио Маглионе

© EPA/MOHAMED MESSARA

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международной федерации плавания (FINA) очень важно, чтобы СуперFINAл мужской Мировой лиги по водному поло в подмосковной Рузе прошел на высоком организационном уровне. Такое мнение журналистам высказал президент FINA Хулио Маглионе.

Турнир начнется 20 июня.

Смотрите также
Алексей Власенко

Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания

"Это соревнование очень важно для нас, ведь вскоре чемпионат мира в Будапеште, поэтому хотелось бы провести турнир на достойном уровне и показать наилучшие результаты. Очень рад, что соревнования пройдут в московском регионе, это великолепное место для развития спорта. Уверен, что эти соревнования сыграют свою роль для популяризации водного поло во всем мире", - заявил Маглионе.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что организаторы сделают акцент на безопасности и комфорте делегаций. "Приоритетом для нас являются комфорт и безопасность проведения данного мероприятия, и я готов заверить, что СуперFINAл будет проведен на высоком уровне, у нас есть уверенность в этом. На стадии завершения подготовка Дворца водных видов спорта - чаша, пресс-центр, ванны для тренировок и так далее. Будет зрелищная церемония открытия, будет также и культурная программа, которая покажет наследие Москвы и всей России", - заявил он.

По словам Терюшкова, билеты на турнир будут бесплатными, и организаторы ожидают порядка трех тысяч человек.

Матчи пройдут во Дворце водных видов спорта Рузы. Помимо сборной России, в турнире примут участие сборные Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии. FINAл соревнований пройдет 25 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
3
Московский монорельс заменят трамваи
4
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама