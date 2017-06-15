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Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лиги

Спорт
15 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Турнир пройдет в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня

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Алексей Власенко

Алексей Власенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация водного поло России (ФВПР) ожидает от мужской национальной сборной только победы в Суперфинале Мировой лиги. Об этом журналистам заявил глава организации Алексей Власенко.

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Турнир пройдет в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня.

"Мы настраиваемся только на победу, второе место - это уже поражение. Именно с таким настроем мы подходим к турниру. Кого-то из соперников выделить нельзя, потому что в Суперфинал выходят лучшие из лучших", - заявил Власенко.

Капитан российской сборной Сергей Лисунов отметил, что турнир станет отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в Будапеште с 16 по 30 июля. "Мы настраиваемся только на победу и рассматриваем данный турнир как отличную подготовку к мировому первенству", - сказал спортсмен.

Помимо сборной России, в турнире примут участие команды Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии.

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