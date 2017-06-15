Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лиги

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация водного поло России (ФВПР) ожидает от мужской национальной сборной только победы в Суперфинале Мировой лиги. Об этом журналистам заявил глава организации Алексей Власенко.
Турнир пройдет в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня.
"Мы настраиваемся только на победу, второе место - это уже поражение. Именно с таким настроем мы подходим к турниру. Кого-то из соперников выделить нельзя, потому что в Суперфинал выходят лучшие из лучших", - заявил Власенко.
Капитан российской сборной Сергей Лисунов отметил, что турнир станет отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в Будапеште с 16 по 30 июля. "Мы настраиваемся только на победу и рассматриваем данный турнир как отличную подготовку к мировому первенству", - сказал спортсмен.
Помимо сборной России, в турнире примут участие команды Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии.