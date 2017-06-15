Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца недели

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. "Крылья Советов" предложили новый контракт полузащитнику Ивану Таранову, игрок даст ответ до конца недели. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.
Действующее соглашение 30-летнего Таранова с "Крыльями Советов" рассчитано до 30 июня.
"Таранов должен принять решение до конца недели. Мы ему предложение сделали, он думает", - сказал Шляхтин.
Таранов перешел в "Крылья Советов" в 2008 году из ЦСКА. За самарскую команду в различных турнирах он провел 216 матчей, забив семь голов. По итогам прошедшего сезона самарский клуб выбыл из премьер-лиги и в предстоящем чемпионате выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).