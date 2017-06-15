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Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца недели

Спорт
15 июня, 16:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня

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Иван Таранов (слева)

Иван Таранов (слева)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. "Крылья Советов" предложили новый контракт полузащитнику Ивану Таранову, игрок даст ответ до конца недели. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.

Действующее соглашение 30-летнего Таранова с "Крыльями Советов" рассчитано до 30 июня.

"Таранов должен принять решение до конца недели. Мы ему предложение сделали, он думает", - сказал Шляхтин.

Таранов перешел в "Крылья Советов" в 2008 году из ЦСКА. За самарскую команду в различных турнирах он провел 216 матчей, забив семь голов. По итогам прошедшего сезона самарский клуб выбыл из премьер-лиги и в предстоящем чемпионате выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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