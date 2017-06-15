Юношеские спортшколы в Калининграде смогут пользоваться строящимся к ЧМ-2018 стадионом

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Юношеские спортивные школы по футболу смогут пользоваться стадионом, который возводят в Калининграде к чемпионату мира 2018 года, после завершения строительства. Об этом сообщил в четверг ТАСС врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя соответствующий вопрос, заданный в ходе "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину.

"Безусловно, да (будут пользоваться стадионом). В конце сезона мы спасли наш футбольный клуб "Балтика" и его будем его активно развивать и стремиться к тому, чтобы он вышел в РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига). Есть стадион, который будет достроен в конце этого года, он достоин того, чтобы проводить там матчи высокого уровня, уровня премьер-лиги. И, конечно, наши молодые ребята, у нас хорошая футбольная школа, в обязательном порядке будут пользоваться этой инфраструктурой, которая создается в рамках чемпионата", - сказал он.

Контракт на сумму в 17 млрд 362 млн рублей на возведение арены был подписан в декабре 2015 года с компанией "Крокус Интернешнл". В пресс-службе областного правительства уточнили, что строительство стадиона "Калининград" идет в соответствии с графиком. Ведутся работы по отделке внутренних помещений, наружной облицовке, формированию футбольного поля, завершается строительство инженерной инфраструктуры. Строительство стадиона, размещенного на площадке 24,2 га и рассчитанного на 35 тыс. мест, должно закончиться к концу 2017 года.