СМИ: бывший тренер "Барселоны" Барцокас может возглавить БК УНИКС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший тренер испанской "Барселоны" и краснодарского "Локомотива-Кубани" Йоргас Барцокас начал переговоры с казанским баскетбольным клубом УНИКС. Об этом сообщает Eurohoops.net.

Отмечается, что Барцокас хотел возглавить клуб, выступающий в Евролиге, но УНИКС готов предложить греческому специалисту высокую зарплату.

В прошедшем сезоне УНИКС занял пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и уступил "Локомотиву-Кубани" на первой стадии плей-офф. В следующем сезоне УНИКС не примет участия в Евролиге.

52-летний специалист также приводил к титулу чемпиона Евролиги и победителя Межконтинентального кубка греческий "Олимпиакос".