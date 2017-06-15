Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде может быть использован для массовых мероприятий

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет использоваться как по назначению, так и для проведения массовых мероприятий, в том числе концертных, сообщил ТАСС в четверг врио губернатора региона Антон Алиханов. Вопрос о будущем стадиона был задан из Калининграда президенту РФ Владимиру Путину в рамках "Прямой линии".

"Мы функционально будем искать ходы, как использовать этот спорткомплекс. Помимо того, что это спортивный объект, в первую очередь, но и, возможно, для проведения каких-то концертов, еще каких-то массовых мероприятий, как это, например, делает та же Казань", - сказал Алиханов.

Он отметил, что для этого потребуется приобретение дополнительного оборудования, и власти региона к этому готовы. "Понятно, что мы готовы на это пойти. Для нас это очень важный вопрос, чтобы стадион не был памятником неиспользуемым, а жил в том числе спортивной и какой-то концертной жизнью и был центром притяжения горожан", - добавил глава региона.

По его словам, вне чемпионата мира стадион "Калининград" на острове Октябрьский планируется использовать как арену для проведения матчей уровня Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), область планирует добиться возвращения калининградского клуба "Балтика" в РФПЛ. Алиханов отметил высокий уровень развития юношеского футбола в регионе и заверил, что новый стадион будет использоваться спортивными школами, воспитывающими футболистов.

Он добавил, что стадион находится в высокой степени готовности, ведутся отделочные работы на фасаде, во внутренних помещениях, создается инженерная инфраструктура. "К концу года все будет готово", - сказал Алиханов. Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.