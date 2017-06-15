Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде может быть использован для массовых мероприятий

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщикамиСпорт 15 июня, 17:59
Путин поручил до 15 октября подготовить законопроекты о новых формах специнвестконтрактовЭкономика и бизнес 15 июня, 17:49
Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателемЭкономика и бизнес 15 июня, 17:47
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"Политика 15 июня, 17:45
Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"Спорт 15 июня, 17:40
Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в ТатарстанеЭкономика и бизнес 15 июня, 17:29
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТОАрмия и ОПК 15 июня, 17:26
Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" ПутинаПолитика 15 июня, 17:26
Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игроманииОбщество 15 июня, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет использоваться как по назначению, так и для проведения массовых мероприятий, в том числе концертных, сообщил ТАСС в четверг врио губернатора региона Антон Алиханов. Вопрос о будущем стадиона был задан из Калининграда президенту РФ Владимиру Путину в рамках "Прямой линии".
"Мы функционально будем искать ходы, как использовать этот спорткомплекс. Помимо того, что это спортивный объект, в первую очередь, но и, возможно, для проведения каких-то концертов, еще каких-то массовых мероприятий, как это, например, делает та же Казань", - сказал Алиханов.
Он отметил, что для этого потребуется приобретение дополнительного оборудования, и власти региона к этому готовы. "Понятно, что мы готовы на это пойти. Для нас это очень важный вопрос, чтобы стадион не был памятником неиспользуемым, а жил в том числе спортивной и какой-то концертной жизнью и был центром притяжения горожан", - добавил глава региона.
По его словам, вне чемпионата мира стадион "Калининград" на острове Октябрьский планируется использовать как арену для проведения матчей уровня Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), область планирует добиться возвращения калининградского клуба "Балтика" в РФПЛ. Алиханов отметил высокий уровень развития юношеского футбола в регионе и заверил, что новый стадион будет использоваться спортивными школами, воспитывающими футболистов.
Он добавил, что стадион находится в высокой степени готовности, ведутся отделочные работы на фасаде, во внутренних помещениях, создается инженерная инфраструктура. "К концу года все будет готово", - сказал Алиханов. Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.