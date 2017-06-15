Россияне Шлейхер и Белевцев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧЕ

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Россияне набрали 406,56 балла по сумме шести прыжков. Чемпионами стали украинцы Александр Горшковозов и Максим Долгов (431,28). Бронза в активе британцев Ноа Уильямса и Мэттью Диксона (388,05).
Шлейхер стал четырехкратным призером европейских чемпионатов. В 2016 году на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне он завоевал три бронзы.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 18 июня.