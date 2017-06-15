Пресс-центр Кубка конфедераций заработал около Казанского кремля

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КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-центр для иностранных и российских журналистов, неаккредитованных на матчи Кубка конфедераций, начал работу в Казани. Пресс-центр расположен в историческом центре города с видом на Казанский кремль.
"В период проведения Кубка конфедераций с 15 июня в Казани запускается пресс-центр для неаккредитованных журналистов. На сегодняшний день для работы в пресс-центре аккредитовано 231 российских и 92 иностранных журналистов", - поясняли организаторы турнира.
Для журналистов в пресс-центре в Казани, работающем с 10 утра и до позднего вечера, подготовили 100 мест в зоне пресс-конференций, столько же - в рабочей зоне, из которых 40 оборудованы компьютерами, есть кабельный Интернет и Wi-Fi. Там же будут работать волонтеры со знанием иностранных языков. Организаторы планируют провести более 20 пресс-конференций в медиа центре. Для гостей пресс- центров будет организована телетрансляция матчей Кубка конфедераций.
В пресс-центре будут представлены презентационные стенды комитета по туризму, выставочная продукция народных промыслов, знакомящие с туристическим и культурным потенциалом Республики Татарстан. Также для журналистов будут организованы выездные экскурсии в Казанский кремль, Свияжск, Иннополис.
Мультимедийные пресс-центры для неаккредитованных российских и зарубежных СМИ будут действовать в четырех городах проведения Кубка конфедераций - Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани - с 15 июня по 3 июля 2017 года.