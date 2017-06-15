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Сборная Германии проводит первую в Сочи тренировку перед Кубком конфедераций по футболу

Спорт
15 июня, 18:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, июня. /ТАСС

Перед тренировкой шел сильный дождь, однако, как только футболисты вышли на газон, он прекратился, а над площадкой появилась радуга

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Сборная Германии по футболу

Сборная Германии по футболу

© EPA/RONALD WITTEK

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу проводит первую тренировку в России в рамках подготовки к Кубку конфедераций, занятие проходит на поле, расположенном у Олимпийского парка, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Екатерина Щукина/YouTube

Перед тренировкой шел сильный дождь, однако, как только футболисты вышли на газон, он прекратился, а над площадкой появилась радуга. Все футболисты, вызванные для подготовки к Кубку конфедераций, тренируются в общей группе.

На занятии присутствуют около трех десятков воспитанников сочинской детско-юношеской спортивной школы №10. Спонсоры немецкой сборной подарили юным спортсменам по футболке с надписью Die Mannschaft ("Команда" в переводе с немецкого). Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, кого бы они выделили из состава сборной Германии, ребята дружно назвали вратаря Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Юлиана Дракслера. Перед тренировкой автографы детям раздали игроки команды, а также ее главный тренер Йоахим Лев.

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Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи для участия в Кубке конфедераций

Сборная Германии прилетела в Сочи в четверг, а первый матч на Кубке конфедераций проведет 19 июня - на стадионе "Фишт" она сыграет с командой Австралии. Другими соперниками немецкой сборной по группе Б являются команды Чили и Камеруна.

В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Сборная Германии является одной из самых титулованных национальных команд мира. Она четыре раза выигрывала чемпионат мира (1954, 1974, 1990, 2014) и три раза - чемпионат Европы (1972, 1980, 1996).

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