Фурсенко подтвердил, что "Зенит" не ведет переговоры о переходе Игоря Денисова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Зенит" не ведет переговоры о переходе полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний Денисов может перейти в "Зенит" на правах аренды. Юрист игрока Михаил Прокопец ее опроверг.

На вопрос, может ли Денисов перейти в "Зенит", Фурсенко ответил: "Все в этой жизни возможно. Но переговоры не ведутся".

Денисов выступает за "Локомотив" с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского "Динамо", а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе "Локомотива" Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За "Зенит" футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский "Анжи", а в августе того же года стал игроком "Динамо".