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Фурсенко подтвердил, что "Зенит" не ведет переговоры о переходе Игоря Денисова

Спорт
15 июня, 18:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний Денисов может перейти в "Зенит" на правах аренды

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Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Зенит" не ведет переговоры о переходе полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

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Игорь Денисов

Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний Денисов может перейти в "Зенит" на правах аренды. Юрист игрока Михаил Прокопец ее опроверг.

На вопрос, может ли Денисов перейти в "Зенит", Фурсенко ответил: "Все в этой жизни возможно. Но переговоры не ведутся".

Денисов выступает за "Локомотив" с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского "Динамо", а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе "Локомотива" Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За "Зенит" футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский "Анжи", а в августе того же года стал игроком "Динамо".

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