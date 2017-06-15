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Судья Ирматов: система видеопомощи арбитрам должна быть использована на ЧМ-2018

Спорт
15 июня, 18:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

По мнению арбитра, использование системы не сделает матчи затянутыми

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Равшан Ирматов

Равшан Ирматов

© EPA/GERRY PENNY

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов высказался за применение системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.

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"Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности. Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил. Думаю, эта система должна быть использована и на чемпионате мира в России", - отметил Ирматов.

По его мнению, использование системы не сделает матчи затянутыми. "Суть программы в том, что аккуратность принятия решений важнее затраченного времени. На принятие решения может понадобиться минута-полторы, а серьезная ошибку арбитра могут обсуждать годами и десятилетиями", - сказал Ирматов.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.

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