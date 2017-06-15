Шпажистка Колобова завоевала первое золото для сборной России на ЧЕ в Тбилиси

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россиянка Виолетта Колобова завоевала золотую медаль в личном турнире шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале 25-летняя спортсменка со счетом 15:10 одержала победу над немкой Александрой Ндоло. Бронзовыми призерами стали венгерка Эмеше Сас и эстонка Юлия Беляева.

Эта золотая медаль стала первой для российской сборной на текущем турнире. Ранее на чемпионате Европы сборная России завоевала четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Другая российская шпажистка Дарья Мартынюк выбыла в первом раунде (1/32 финала). Татьяна Гудкова проиграла Колобовой на стадии 1/16 финала, а Татьяна Логунова в 1/8 финала уступила Ндоло.

Колобова стала трехкратной чемпионкой Европы. В 2012 году она выиграла золото в командном турнире шпажисток в составе сборной России, а в 2015-м - в личном первенстве. Колобова является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.