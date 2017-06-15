Кризис в Персидском заливе не оказал влияния на подготовку к ЧМ-2022 в Катаре

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году идет согласно плану, несмотря на дипломатический и экономический бойкот, введенный рядом арабских государств. С таким заявлением выступил глава Высшего комитета по проектам и наследию, ответственного за организацию спортивного мероприятия, Ганим аль-Кувайри.

"Я могу заверить всех, что ситуация не оказала никакого эффекта на рабочий процесс на объектах чемпионата мира - 2022, работа идет согласно плану", - приводит заявление катарская газета "Аль-Ватан". При этом аль-Кувайри подчеркнул, что перед началом работ комитетом был разработан план, предусматривающий альтернативные источники сырья и строительных материалов и их доставку морским и авиасообщением.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в 8-10 миллиардов долларов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.