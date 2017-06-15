Фурсенко: "Зенит" уделяет большое внимание академии и игре собственных воспитанников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" делает все возможное, чтобы за него играли собственные воспитанники, поэтому в команду были возвращены Далер Кузяев, Дмитрий Богаев и Денис Терентьев. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Далер Кузяев и Дмитрий Богаев - зенитовские воспитанники, как и Денис Терентьев. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли, уделяем большое внимание нашей академии. Именно этим занимается Константин Сарсания. Возможно, будут еще возвращения воспитанников, пока переговоров не ведем, но, может быть, завтра вдруг начнем", - сказал Фурсенко.

Также он отметил, что "Зенит" не намерен расставаться с вратарем Михаилом Кержаковым. "У него, насколько я знаю, травма. Но мы не собираемся с ним расставаться", - сказал президент клуба.

"Зенит" по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял третье место в турнирной таблице. После сезона в клубе сменилось руководство - президентом "Зенита" был назначен Фурсенко, а на пост спортивного директора вернулся Сарсания.