Аэропорт Сочи готов к приему до 2,9 тыс. гостей Кубка конфедераций в час

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи перед стартом Кубка конфедераций по футболу увеличил свою пропускную способность на 400 человек в час и готов принимать до 2,9 тысяч пассажиров на внутренних и международных авиалиниях. Об этом сообщила в четверг пресс- служба управляющей воздушными гаванями Кубани компании "Базэл Аэро".

"Во время проведения турнира планируется применение реверсивного распределения пассажиропотока на прилет и на вылет. Кроме того, для обслуживания пассажиров будет задействован весь аэровокзальный комплекс, включая VIP-терминал. Благодаря этому пропускная способность аэропорта увеличена на 400 человек в час до 2900 пассажиров на внутренних и международных авиалиниях", - отмечается в сообщении компании.

В "Базэл Аэро" отметили, что для обеспечения транспортной безопасности аэропортом разработаны маршруты движения болельщиков и команд, исключающие их пересечение с другими пассажирами. При прибытии и вылете спортсменов внутренними авиалиниями будет использован терминал Ретро- VIP, расположенный рядом с основным терминалом. Для команд, вылетающих международными авиалиниями, организована отдельная зона предполетного досмотра.

Новая схема уже была применена во время встречи сборных Германии и Австралии, которые прибыли из Франкфурта-на- Майне и Москвы (Домодедово). 19 июня аэропорт примет сборные Новой Зеландии и Мексики, а 23 июня - команды Камеруна и Германии.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня), а также полуфинал 29 июня.