Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил французский футбольный клуб "Нант". Об этом сообщает пресс-служба команды.
С 2015 года специалист возглавлял английский "Лестер", который под его руководством в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии. В марте 2017 года итальянец был уволен со своего поста.
Ранее специалист в разные годы тренировал итальянские "Ювентус", "Рому", "Наполи", "Фиорентину" и "Интер", испанские "Атлетико" и "Валенсию", а также английский "Челси".
Работа с "Нантом" не станет для 65-летнего итальянца первой в карьере во Франции. В 2012 году он возглавил "Монако", когда клуб выступал во втором по силе дивизионе французского футбола. В первый же сезон он вывел команду в высшую лигу, а в сезоне-2013/14 клуб занял второе место в чемпионате.
В сезоне-2016/17 "Нант" занял седьмое место в национальном первенстве. Команду тренировал португалец Сержиу Консейсау, который по окончании сезона покинул "Нант" и возглавил португальский "Порту".