Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил французский футбольный клуб "Нант". Об этом сообщает пресс-служба команды.

С 2015 года специалист возглавлял английский "Лестер", который под его руководством в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии. В марте 2017 года итальянец был уволен со своего поста.

Ранее специалист в разные годы тренировал итальянские "Ювентус", "Рому", "Наполи", "Фиорентину" и "Интер", испанские "Атлетико" и "Валенсию", а также английский "Челси".

Работа с "Нантом" не станет для 65-летнего итальянца первой в карьере во Франции. В 2012 году он возглавил "Монако", когда клуб выступал во втором по силе дивизионе французского футбола. В первый же сезон он вывел команду в высшую лигу, а в сезоне-2013/14 клуб занял второе место в чемпионате.

В сезоне-2016/17 "Нант" занял седьмое место в национальном первенстве. Команду тренировал португалец Сержиу Консейсау, который по окончании сезона покинул "Нант" и возглавил португальский "Порту".