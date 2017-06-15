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Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренции

Спорт
15 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Соревнования начнутся 16 июня в Конаково

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат России по аквабайку 2017 года станет самым представительным за последние годы, уровень конкуренции на турнире будет очень высоким. Об этом ТАСС заявил руководитель соревнований и генеральный продюсер фестиваля "Русская волна" Андрей Краснов.

Соревнования начнутся 16 июня в Конаково (Тверская область).

"Нас ожидает серьезный накал борьбы. В частности, во фристайле на чемпионате России по аквабайку соберутся все лидеры дисциплины - это будет крутая фристайл-разборка. По составу участников и уровню конкуренции это будут самые драматичные состязания за долгие годы. Основной претендент на чемпионский титул 2017 года - чемпион России Арсений Матанцев, конкуренцию ему составят опытный спортсмен Александр Курамшин, а также Владислав Воробьев. Во фристайле из спортсменов новой волны хочу выделить 22-летнего Власа Провоторова", - сказал Краснов.

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"Примечательным является тот факт, что в соревнованиях примет участие 34-летний Давид Джалагония, серебряный призер одних из первых чемпионатов России в дисциплине фристайл - 2003 и 2004 годов. Спортсмен долгое время не принимал участия во внутренних официальных чемпионатах, занимаясь дисциплиной WaveRiding (выполнение трюков на волнах. - Прим. ТАСС) на сочинском побережье Черного моря, и поэтому не сомневаюсь, что на нашем турнире он будет чувствовать себя в буквальном смысле на высоте в этой дисциплине", - добавил он.

"Уровень конкуренции в аквабайке на чемпионате России этого года действительно серьезный, и мы рассчитываем, что с каждым годом ряды любителей и профессионалов в этом виде спорта будут пополняться. Наша глобальная цель - популяризировать экстремальные водные виды спорта в России. Будем рады всем, кто готов присоединиться к нашему движению, потому что мы за здоровое поколение, преисполненное здоровых амбиций", - резюмировал собеседник агентства.

Участники турнира будут соревноваться в нескольких классах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков за две минуты). Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях - юниоры до 14 и 18 лет будут соревноваться в кольцевых гонках и слаломе, юниоры до 15 и 18 лет - во фристайле. Основные соревнования состоятся между совершеннолетними участниками. Чемпионат России завершится 18 июня.

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