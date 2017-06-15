Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова не выступит в ралли-рейде "Шелковый путь" - 2017. Об этом сообщается на сайте команды.

Каргинов не сможет участвовать, так как проходит курс восстановления после травмы. Таким образом, за команду будут выступать четыре экипажа: Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

Ралли-рейд "Шелковый путь" 2017 года начнется 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань (провинция Шэньси). Общая протяженность ралли составит 9607 км. В этом году организаторы увеличили дистанцию спецучастков до 4088 км. 14 этапов гонки пройдут по территории России, Казахстана и Китая.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году, маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось. В прошлом году маршрут ралли-рейда прошел по территории России, Казахстана и Китая, со стартом в Москве и финишем в Пекине.

В прошлом году экипажи Мардеева и Сотникова завоевали золото и серебро в категории грузовики.