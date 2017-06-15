Баскетболист Понкрашов подписал новый контракт с казанским УНИКСом

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский баскетболист Антон Понкрашов подписал новое соглашение с казанским клубом УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.
31-летний защитник и клуб заключили новое соглашение по системе "2+1" - на два года с возможностью продления еще на один сезон.
"Я счастлив остаться частью УНИКСа. Провел прекрасные три сезона в клубе, сын ходит в школу, жене тоже нравится Казань. Очень рад, что удалось договориться с Евгением Борисовичем Богачевым (президент УНИКСа. - Прим. ТАСС) и мы продолжим сотрудничество", - сказал Понкрашов.
Игрок перешел в УНИКС в 2014 году из волгоградского "Красного Октября". В прошедшем сезоне Понкрашов в среднем набирал 8,3 очка в матчах Единой лиги ВТБ и 6,4 очка в матчах Евролиги. Казанский клуб выбыл из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала.
Ранее Понкрашов выступал за ЦСКА, "Химки", "Спартак", "Красные Крылья" и "Локомотив-Кубань". В составе сборной России баскетболист становился чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером чемпионата Европы - 2011 и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.