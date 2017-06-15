Чемпион мира по боксу Уайлдер арестован за хранение марихуаны

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер арестован и обвинен в хранении марихуаны. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Инцидент произошел в среду в городе Таскалусе (штат Алабама). Полиция остановила автомобиль Уайлдера за нарушение правил, регламентирующих тонировку стекол в машине. Стражи порядка обыскали машину боксера и нашли марихуану.

Позднее Уайлдер был отпущен под залог в тысячу долларов. Адвокат спортсмена уверяет, что наркотики не принадлежат боксеру. Машиной спортсмена пользовался другой человек, пока боксера не было в городе.

21 мая 2016 года должен был состояться бой между Уайлдером и российским боксером Александром Поветкиным, но поединок был отменен, так как в организме россиянина были обнаружены следы запрещенного вещества - мельдония. Уйалдер и его промоутеры обвинили Поветкина в употреблении допинга и нарушении условий контракта, и подали иск против российского спортсмена. По итогам заседания в суде Южного округа штата Нью-Йорк Поветкин был признан виновным в том, что принимал мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года.

После этого Уайлдер призвал к ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Он заявил, что ему хотелось бы видеть более суровые наказания за допинг. Употребление марихуаны в соревновательный период является нарушением антидопинговых правил.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). Последний поединок он провел в феврале этого года, победив соотечественника Джеральда Вашингтона нокаутом в пятом раунде.