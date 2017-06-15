Три вратаря ФК "Строгино" приняли участие в тренировке сборной Чили

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Три вратаря молодежной команды футбольного клуба "Строгино" в четверг были привлечены к тренировке сборной Чили в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе чилийской команды.

В тренировке сборной Чили участвовали Никита Копылов, Никита Решетняк и Богдан Бараков. Занятие проходило в Москве на стадионе ФК "Строгино".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе Б с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.