Женская сборная России по гандболу отобралась на чемпионат мира 2017 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Польши по сумме двух стыковых матчей отборочного этапа чемпионата мира 2017 года и квалифицировалась на турнир.

В четверг россиянки обыграли соперниц со счетом 32:28 в ответном стыковом матче, который прошел в польском городе Кошалин. Первая игра завершилась со счетом 31:20 в пользу российской команды.

Женская сборная России по гандболу является действующим чемпионом Олимпийских игр. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.