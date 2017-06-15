Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедераций

Спорт
15 июня, 21:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Они преодолели почти 15 тысяч километров с перелетом в Европу и пересадкой на паром

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Австралии и Новой Зеландии, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций по футболу, прибыли в Санкт- Петербург, где 17 июня новозеландцы сыграют первый матч со сборной России. Об этом сообщили ТАСС в судоходной компании Moby SPL, паром которой доставил группы болельщиков из Хельсинки в северную столицу.

Чтобы попасть на игры Кубка в Петербург, они преодолели почти 15 тысяч километров с перелетом в Европу и пересадкой на паром.

Смотрите также

Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций

"Интерес зарубежных болельщиков к посещению матчей Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге очень высок, - сказал директор компании Сергей Котенев. - С февраля наша компания продавала туристические пакеты, включавшие круизы в Петербург с посещением матчей, всего продано более 300 пакетов, и сегодня наш паром доставил первых болельщиков, группы из Австралии и Новой Зеландии".

"Болельщики прибывают в Россию, используя предоставленное пассажирам круизных судов право безвизового въезда на 72 часа, они посещают Петербург и Москву и включают в свою программу посещение матчей", - пояснил он.

Эта работа продолжится и в 2018 году, когда Россия будет принимать чемпионат мира. "Мы уже работаем с английским, китайским и финским рынками, в скором времени планируем начать продажи на испанском и итальянском, - отметил Котенев. - Спрос будет зависеть от количества билетов, уровня обеспечения безопасности, других факторов".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Белый дом пока не подтверждает визит Порошенко в Вашингтон
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Вучич заявил, что его не интересует мнение США по поводу российского гумцентра в Нише
7
Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама