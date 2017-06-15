Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Австралии и Новой Зеландии, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций по футболу, прибыли в Санкт- Петербург, где 17 июня новозеландцы сыграют первый матч со сборной России. Об этом сообщили ТАСС в судоходной компании Moby SPL, паром которой доставил группы болельщиков из Хельсинки в северную столицу.

Чтобы попасть на игры Кубка в Петербург, они преодолели почти 15 тысяч километров с перелетом в Европу и пересадкой на паром.

"Интерес зарубежных болельщиков к посещению матчей Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге очень высок, - сказал директор компании Сергей Котенев. - С февраля наша компания продавала туристические пакеты, включавшие круизы в Петербург с посещением матчей, всего продано более 300 пакетов, и сегодня наш паром доставил первых болельщиков, группы из Австралии и Новой Зеландии".

"Болельщики прибывают в Россию, используя предоставленное пассажирам круизных судов право безвизового въезда на 72 часа, они посещают Петербург и Москву и включают в свою программу посещение матчей", - пояснил он.

Эта работа продолжится и в 2018 году, когда Россия будет принимать чемпионат мира. "Мы уже работаем с английским, китайским и финским рынками, в скором времени планируем начать продажи на испанском и итальянском, - отметил Котенев. - Спрос будет зависеть от количества билетов, уровня обеспечения безопасности, других факторов".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.