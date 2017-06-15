Шишкарев: гандболистки сборной России будут претендовать на медали ЧМ

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России по гандболу будет претендовать на медали чемпионата мира в Германии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
В четверг подопечные Евгения Трефилова на выезде победили команду Польши во втором матче отбора к мировому первенству со счетом 32:28. Первая игра завершилась со счетом 31:20 в пользу российской команды.
"Процесс смены поколений идет своим чередом, - сказал Шишкарев. - Если после Олимпийских игр и чемпионата Европы новая команда никак не сформировывалась, то два матча с командой Польши говорят о том, что процесс идет в нормально виде. Скоро начнется новый чемпионат, клубы будут играть в еврокубках, поэтому у девочек будет игровая практика. Я абсолютно убежден в том, что на чемпионате мира мы будем претендовать на медали".
Шишкарев также добавил, что "в сборной России появились конкуренция и взаимозаменяемость", а задача выхода на чемпионат мира была решена благодаря "красивой игре и качественной работе тренера".
Женская сборная России по гандболу является действующим чемпионом Олимпийских игр. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).
Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.