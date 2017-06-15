Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шишкарев: гандболистки сборной России будут претендовать на медали ЧМ

Спорт
15 июня, 21:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В четверг подопечные Евгения Трефилова на выезде победили команду Польши во втором матче отбора к мировому первенству со счетом 32:28 и квалифицировались на турнир в Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

© ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев, архив

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России по гандболу будет претендовать на медали чемпионата мира в Германии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В четверг подопечные Евгения Трефилова на выезде победили команду Польши во втором матче отбора к мировому первенству со счетом 32:28. Первая игра завершилась со счетом 31:20 в пользу российской команды.

"Процесс смены поколений идет своим чередом, - сказал Шишкарев. - Если после Олимпийских игр и чемпионата Европы новая команда никак не сформировывалась, то два матча с командой Польши говорят о том, что процесс идет в нормально виде. Скоро начнется новый чемпионат, клубы будут играть в еврокубках, поэтому у девочек будет игровая практика. Я абсолютно убежден в том, что на чемпионате мира мы будем претендовать на медали".

Шишкарев также добавил, что "в сборной России появились конкуренция и взаимозаменяемость", а задача выхода на чемпионат мира была решена благодаря "красивой игре и качественной работе тренера".

Женская сборная России по гандболу является действующим чемпионом Олимпийских игр. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
6
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
7
Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама