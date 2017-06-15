Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин проиграл Карлсену на шахматном супертурнире в Ставангере

Спорт
15 июня, 21:36 дата обновления: 15 июня, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Другой российский шахматист Владимир Крамник проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву

Поделиться
Материал из 1 страницы
Магнус Карлсен и Сергей Карякин (слева направо)

Магнус Карлсен и Сергей Карякин (слева направо)

© EPA/PETER FOLEY, архив

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Для Карлсена эта победа стала первой на турнире.

Другой российский шахматист Владимир Крамник проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Матч двух американцев Хикару Накамуры и Уэсли Со также завершился вничью, как и партия между американцем Фабиано Каруаной и голландцем Анишем Гири.

Перед последним туром в турнирной таблице единоличное лидерство продолжает удерживать Аронян, набравший 5,5 очка. Далее идут Накамура (5 очков), Гири (4,5) Крамник, Со (по 4), Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв и Карлсен (по 3,5). Карякин с тремя очками замыкает таблицу.

В последнем, девятом туре Крамник сыграет с Гири, Карякин с Вашье-Лагравом, Ананд с Карлсеном, Со с Ароняном и Каруана с Накамурой.

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и голландца Аниша Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
6
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
7
Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама